بالفيديو..لاعبو فريق لاتسيو خلال الحصة التدريبية على ملعب الشباب بالرياض

ماجد محمد(صدى):

نشرت الهيئة العامة للرياضة مقطع فيديو، أظهرلاعبو فريق لاتسيو خلال الحصة التدريبية التي جرت اليوم في ملعب نادي الشباب بالرياض.

في حين أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لخوض مباراة لاتسيو في السوبر الإيطال،حيث شهدت القائمة تواجد جميع لاعبو الفريق، بما فيهم المُصابين.

ويلعب يوفنتوس أمام لاتسيو، مساء الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، في السوبر الإيطالي بالمملكة.