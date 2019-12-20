بالفيديو.. نجم المنتخب البرازيلي يغني بالعربية مع تامر حسني : «يولع الدنيا»

القاهرة(صدى):

نشر داني ألفيس نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة، فيديو يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني.

وظهر في الفيديو ألفيس وهو يغني بالعربية، ويقول: “عايزين نولع الدنيا”، وهي جزء من أغنية لتامر حسني الذي ساعده بالغناء.

ويذكر أن ألفيس يقوم برفقة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز بزيارة لمصر، وقاما في الأيام الماضية بالعديد من الجولات لآثار مصر العريقة كالأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار سقارة.