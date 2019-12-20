بالفيديو.. ضبط حبوب مخدرة ومسكر في نقطة تفتيش بجازان

تركي السالم(صدى):

نجح رجال الأمن في جازان في ضبط متورطين بحوزتهم حبوباً مخدرة ومسكراً بعد أن أوقف رجال الأمن سيارتهم في نقطة أمنية وقاموا بتفتيشها.

وكان رجال الأمن في نقطة تفتيش يمارسون عملهم، حيث عثروا في سيارة بها شابان على قوارير مسكر، وحبوب كبتاجون، كما ظهر الشابان بعد القبض عليهم.

كما تمكن رجال الأمن من القبض على شابين آخرين في العقد الثاني من العمر، وهما في حالة سكر، أثناء تجولهما بسيارتهما، حيث ضبط بحوزتهما زجاجة مسكر، كما ضبطوا كمية أخرى من الحبوب في سيارة ثالثة.