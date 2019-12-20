«الخارجية الأمريكية» : واشنطن ستقدم الدعم الكامل للمملكة ضد أي اعتداء إيراني

واشنطن(صدى):

صرحت روزماري ديكارلو، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة، بأن الأمم المتحدة ستقدم تقريرًا لمجلس الأمن بشأن الهجمات ضد منشآت أرامكو في المملكة.

فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس، أن واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للمملكة ضد أي اعتداء إيراني.

في ذات السياق، أبرزت وكالة “ رويترز ” في تقرير لها أدلة جديدة تُحدد أوجه التشابه بين الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم، وطائرة مسيّرة من إنتاج وتصميم إيران.