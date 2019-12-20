الفتح يفوز على الحزم ويخطف 3 نقاط

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق نادي الفتح على ضيفه الحزم 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وتقدم الحزم في المباراة مبكراً عن طريق محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وأحرز الفتح هدف التعادل من ركلة الجزاء تصدى لها المغربي مروان سعد محرزاً هدف التعادل لفريقه انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الدقيقة 86 أحرز الفتح هدف الانتصار عن طريق محترفه الهولندي ميتيشيل تي فريدي الذي تسديدة علي الزقعان التي أفتلت من حارس الحزم مالك عسلة لتجد الهولندي فريدي بانتظارها ليسكنها الشباك الحزماوية معلناً انتصار فريقه في المباراة.

ونجح الفتح في تحسين مركزه في ترتيب الدوري حيث يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط متساوياً مع العدالة صاحب المركز الـ14 بذات الرصيد، في حين تجمد رصيد الحزم على 14 نقطة في المركز الـ11.