«أمريكية» تفتح النار على إلهان عمر وتكشف حقيقة خيانتها

واشنطن(صدى):

فتحت ” بيث ” ، زوجة مساعد لعضوة الكونجرس الأمريكي، النار على النائبة الديمقراطية إلهان عمر.

وجاء ذلك أمام قاضية كانت تنظر في إتمام إجراءات طلاق ” بيث من زوجها تيم ماينت، حيث اتهمت ” عمر ” بأنها السبب في إنهاء هذا الزواج.

وتفصيلآ، توجهت ” بيث ” بكلمة أمام القاضية وقالت إن ” تيم ” أقام علاقة مع إلهان عمر، مشيرة إل أنها قضت مع تيم حياة سعيدة استمرت عدة سنوات قبل أن تظهر إلهان عمر في حياته.

وفي ذات السياق، كانت ” ديلي ميل ” قد نشرت تقارير سابقة ومعها ” أدلة مصورة ” ، للعلاقة التي جمعت تيم بالعضوة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا.

يُذكر أن المحكمة أعلنت رسميًا طلاق تيم ماينت، وهو صاحب شركة استشارات عمل مع إلهان عمر، من زوجته بيث، التي رفعت دعوى طلاق بعد اكتشافها هذه العلاقة.