أكاديمية الجوهرة تستعد لختام بطولاتها ومواجهة العراب

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس أكاديمية الجوهرة عن استعداد الأكاديمية لختام بطولاتها القائمة على أرضها بنهائي يجمع بين أكاديمية الجوهرة و أكاديمية العراب بعد أن قضت ثلاثه اسابيع من التصفيات.

وقال رئيس الاكاديمية : قدمت فيها الأكاديميات المشاركة مستويات رائعه وفي النهايه تأهل فريقين وهم أكاديمية الجوهرة والعراب فهذه الأكاديميتين يمتلكن ترسانه من النجوم المميزين الذين بأذن الله قادرين على أن يقدمون نهائي يليق بهذه الاكاديميات و أكاديميه الجوهرة المستضيفه تمتلك نخبه من النجوم اصحاب المستويات العاليه والاخلاق الرياضية.

وأضاف : ذلك بقياده مدرب محنك يمتلك الفكر الكروي و الروح الرياضيه وحسن التصرف في النهائيات وهو الكابتن /حسن شراحيلي وقادر هو و نجومه أن يقدموا امسيه رائعه ايضا هناك أكاديمية العراب أكاديمية تفوقت على جميع الاكاديميات بما تملكه من نجوم و قياده محنكه بقياده الكابتن القدير ابراهيم عسيري فهذا الرجل يتميز بالهدوء وحسن التعامل ويعتبر السهل الممتنع يملك نجوم قادرين ان يسيروا المباراه بالطريقه التي هو يريدها نحن محظوظين ‏بهؤلاء النجوم.

وتابع : النهائي راح يشهد حضور كبير لنجوم خدمة الكرة السعودية عن طريق الأنديه وإعلاميين مميزين و رجال اعمال على اعلى مستوى أكاديمية الجوهرة ترحب بالجميع وتتمنى ان الله يوفقها في إخراج نهائي يليق بها

لهذه الإكاديمية وظيفة ولا نغفل دور من غطاها اعلامياً صحيفه صدى صاحبه التغطيه المميزه في هذه البطوله عودتنا هذه الصحيفه على تغطيتها و متابعتها الدقيقه لكل ما يحدث منذ ان بداءت البطولة فهي تزيد النهائي جماليه

واستكمل : وايضاً هناك تغطيه من سناب الرياض الرياضي فهذا السناب تميز في تواجده في جميع المحافل الرياضيه وهو رائد دائم في تقديم الوجبات الدسمه من المعلومات بقياده الاستاذ القدير / عبد الله السبيعي الملقب “بالغزال” و اعلامي الاكاديميه على اليوتيوب يونس محمود.

واختتم قائلًا : مؤسسة نواعم سومه لدعمها لهذه البطولة التى نالت استحسان جميع المشاركين في البطولة فهنيئاً لنا بهذا الدعم السخي قامة على مجاميع البطولة على اكمل وجه يقودها رجل محب للأكاديمية وهو الاستاذ / تركي العمري فله منا جزيل الشكر و العرفان والشكر موصول يضاً لمجموعة امبراطور الشاورما على تقديمهم بكوبونات خصم للاعبين.