محمد الحربي: أمريكا استعانت بإبل عربية من أجل قطار

علي القحطاني(صدى):

قال الإعلامي والباحث المهتم بالتاريخ محمد الحربي ، الولايات المتحدة الأمريكية استعانت بالإبل حيث أنهم لم يستطيعوا نقل قواعد القطار على ظهر الخيول حيث تغوص أرجل الخيل في الرمال فاستعانوا برجل عربي من أهل الجزيرة العربية ونقل مجموعة من الإبل عبر البواخر إلى أمريكا وقاموا بنقل قواعد القطار على ظهور الإبل .

وكانت كشفت قناة ” إم بي سي ” في فيلم تسجيلي قصير بعنوان ” انتصار الإنسان والإبل ” ، أهمية الإبل ومدى ذكاءها في مساعدة الإنسان على الانتصار على الطبيعة القاسية للصحراء من قوة للرياح والعواصف وندرة للماء والغذاء لفترات من الزمن فالإبل معجزة طبيعية بحق .