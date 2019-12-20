بالفيديو ..فخامة حفل زفاف مشاعل الشحي الثاني

أبوظبي(صدى):

تداول العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سجلت خلال حفل زفاف ثان أقامه الفنانان الإماراتيان ماشعل الشحي وأحمد خميس.

وظهرت الممثلة وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل مرتدية فستان زفاف ملكياً بالإضافة إلى ترتيبات الحفل التي تميزت بالكثير من الترف والفخامة.

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن استغرابهم إقامة الفنانين حفل زفاف ثانياً ورأى بعضهم في هذا استعراضاً غير محبب.

كما نشرت مشاعل على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو آخر ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً ثانياً وترقص استعداداً لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات. وحقق ما يزيد عن 253 ألف مشاهدة وعلقت: “الله يرزقكم بالزوج الصالح”.