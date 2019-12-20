«علّة الرخوم» .. أبرز المعلومات عن المرض الفتاك الذي قضى على ملايين البشر

أميرة خالد(صدى):

انتشر في الماضي مرض فتاك يُدعى ” علّة الرخوم ” ، حيث تفشى على شكل وباء وتمت السيطرة عليه مع تطور العلوم الطبية ليصبح الآن يُعرف الآن باسم ” الإنفلونزا ” .

وعن قصة مرض ” الإنفلونزا ” الإسبانية قديمًا، فقد انتشر في القرن الماضي مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918، وقضى على الشباب بالشريحة العمرية ما بين 20 إلى 30 عامًا، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .

كما فتك بالرجال أكثر من النساء، وكانت معدلات الوفاة على أشدها في آسيا وإفريقيا، بينما كانت الأدنى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

وتقدمت العلوم الطبية ومكافحة الأمراض والفيروسات، وهو الأمر الذي ساعد على السيطرة عليه ليصبح الآن باسمائعه الشائعة ” الإنفلونزا أو الزكام ” .