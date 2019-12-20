شابٌّ يعتدي على سيّدة مسنّة بوحشية بسبب زجاج القطار

بكين(صدى):

أقدم شابٌّ على التعدّي على إمرأة مسنّة، في مدينة شانغهاي الصينية، وانهال عليها باللكمات لسبب تافه وهو أنّها أغلقت النافذة الزجاجية في القطار.

وحاولت المرأة الدفاع عن نفسها، وقامت برمي الشاب بزجاجة المياه، وظلّت تصرخ في وجهه حتّى تم إبعاده عنها.

وأثارت الواقعة ردود أفعال غاضبة على الصفحات الصينية، وطالب المغردون باعتقال الشاب وإحالته إلى القضاء بشكل سريع، واعتبار ما قام به جريمة.