«الفيفا» : تلقينا 8 عروض للحصول على الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بتلقيه 9 عروض للحصول على الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي ستشمل 24 فريقًا.

وعن ذلك، قال ” إنفانتينو ” : ” يوم أمس تلقينا 9 عروض وهذا أكثر مما توقعت ويظهر حجم الاهتمام التجاري الهائل “.

وأضاف: ” اتخذنا قرارًا كبيرًا ومهمًا وستصبح كأس العالم للأندية أفضل مسابقة على مستوى الأندية في العالم ” .

يُذكر أن النسخة الأولى من البطولة سُتقام في نظامها الجديد في الصين عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق تسمح للشركات بضمان الرعاية والإعلان، والبث التلفزيوني واتفاقات إعلامية بالنيابة عن الفيفا.