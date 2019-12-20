قريبًا..سيارة لوسيد تصل للأسواق بدعم المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت شركة لوسيد موتورز عن تشغيل نموذج أولي هندسي تجريبي من سيارة آير الكهربائية، مؤكدة أنه قريب للإنتاج بنسبة 95%.

وقال الرئيس التنفيذي إنه يجسد جميع أوجه التقدم التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في تقنيات البطارية.

ويذكر أن النموذج الأولي التجريبي الهندسي تم بناؤه في مقر الشركة في وادي السيليكون وليس في مصنع المستقبل في لوسيد موتورز بولاية أريزونا، وهذا أمر غير عادي بالنظر إلى أن هيكل السيارة بني أيضاً في المقر الرئيسي.

وقالت الشركة أن هذا القرار ساعدها في التحكم في الجودة وفقاً لمعايير صارمة، وفي الوقت نفسه ليتعلم موظفو مصنع أريزونا البناء في مقر الشركة حتى يتمكنوا من العودة وتبادل المعرفة مع فرق منشأة التصنيع.

وأضافت الشركة أن الإنتاج ليس بعيداً، حيث من المتوقع أن يبدأ المصنع في بناء السيارات في أواخر عام 2020، وحتى ذلك الحين، سيتم اختبار النموذج الأولي بشكل مكثف.