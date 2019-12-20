فيديو طريف لشاب أحضر لوالدته صور فتيات السوشيال ميديا لتختار له زوجه

أميرة خالد(صدى):

أثار شاب سعودي ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره مقطع فيديو طريف يجمعه بصديقه ووالدته.

وأظهر الفيديو المنشور الشاب ، وهو يقول إنه أحضر لوالدته 7 صور لمشهورات السوشيال ميديا والفاشينستات وطلب من والدته انا تختار صورة واحدة فقط للفتاة التي تريده أن يتزوج شبيهتها في الشكل.

وعرض الشاب على والدته صور كلاً من: فرح الهادي وموديل روز وأصالة ويارا النملة وشوق محمد وفوز الفهد وبلقيس.

ومن جانبها أثنت الأم علي جمال الفتيات السبع واحتارت في الاخيار وفي النهاية رجحت صورة الفاشينستا يارا النملة.