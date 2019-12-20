فيديو طريف لشاب أحضر لوالدته صور فتيات السوشيال ميديا لتختار له زوجه
أثار شاب سعودي ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره مقطع فيديو طريف يجمعه بصديقه ووالدته.
وأظهر الفيديو المنشور الشاب ، وهو يقول إنه أحضر لوالدته 7 صور لمشهورات السوشيال ميديا والفاشينستات وطلب من والدته انا تختار صورة واحدة فقط للفتاة التي تريده أن يتزوج شبيهتها في الشكل.
وعرض الشاب على والدته صور كلاً من: فرح الهادي وموديل روز وأصالة ويارا النملة وشوق محمد وفوز الفهد وبلقيس.
ومن جانبها أثنت الأم علي جمال الفتيات السبع واحتارت في الاخيار وفي النهاية رجحت صورة الفاشينستا يارا النملة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14700 ] نشر منذ 31 دقيقة
مهفوف اهو وامه😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89506 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..
.. صح لسانتس يااخت قحطانيه ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14700 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههه😊
ابونايف[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 7 دقائق
يحليله ويا أمه والله اللي بتاخذك تحب يدها مقلوبه ماعاد فيه زين كلهم تصنع هههههه وبعدين ذكي بيشوف ذوق امه