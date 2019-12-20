سيدة مطالبة بـ «الخلع» : جوزي بيتجوز عشان الستات تصرف عليه

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على طلب ” الخلع ” من زوجها؛ بسبب كثرة زواجه من النساء لأجل توفير الأموال له.

وعن ذلك، روت ” الزوجة ” قصتها قائلة: ” لم يكن يتزوج حبًّا في النساء، أو طمعًا في أجسادهن المفعمة بالأنوثة، ولكن لكي يستغلهن ويستثمر فيهن ” .

وأوضحت ” السيدة ” أن زوجها أرغمها على العمل كخادمة كما ضربها بآلات حادة في أماكن متفرقة بجسدها، كما حاول تشويه سمعتها للانتقام منها، لأنها رفضت إعطائه الأموال.

وبناء ً على ذلك، لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة لطلب ” الخلع ” من زوجها بعد أن رفض أن يطلقها.