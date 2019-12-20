لوشيسكو : الهلال يودع كأس الأندية بفخر بما قدمناه

نواف السالم(صدى):

قال الروماني رافان لوشيسكو ، المدير الفني للهلال ، إن تركيزنا في الفترة الحالية مُنصب نحو تحقيق المركز الثالث على العالم، والفوز على مونتيري المكسيكي .

وأضاف لوشيسكو ، نتمنى أن نواصل في لقاء الغد تقديم المستويات التي تتوازى مع ما قدمناه في المباراتين الماضيتين ، والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا منحنا الكثير من الثقة.

وتابع ، نشعر بالفخر لما قدمناه في المباراتين الماضيتين، وخسارتنا للمباراة كانت بسبب أخطاء بسيطة ، فقد قدمنا اداء كبير ورائع امام بطل امريكا الجنوبية ويمثل بلد ينتج مواهب كرة القدم .. وخرجنا من المباراة فخورين بما قدمناه .

يُذكر أنه يستعد الفريق الأول بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لمواجهة مونتيري المكسيكي مساء غد السبت على ملعب خليفة الدولي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.