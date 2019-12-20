لوشيسكو : الهلال يودع كأس الأندية بفخر بما قدمناه
قال الروماني رافان لوشيسكو ، المدير الفني للهلال ، إن تركيزنا في الفترة الحالية مُنصب نحو تحقيق المركز الثالث على العالم، والفوز على مونتيري المكسيكي .
وأضاف لوشيسكو ، نتمنى أن نواصل في لقاء الغد تقديم المستويات التي تتوازى مع ما قدمناه في المباراتين الماضيتين ، والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا منحنا الكثير من الثقة.
وتابع ، نشعر بالفخر لما قدمناه في المباراتين الماضيتين، وخسارتنا للمباراة كانت بسبب أخطاء بسيطة ، فقد قدمنا اداء كبير ورائع امام بطل امريكا الجنوبية ويمثل بلد ينتج مواهب كرة القدم .. وخرجنا من المباراة فخورين بما قدمناه .
يُذكر أنه يستعد الفريق الأول بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لمواجهة مونتيري المكسيكي مساء غد السبت على ملعب خليفة الدولي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
المليليح[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 57 دقيقة
كلام نصه حشو فاضي ونص الموضوع من رأسك يانواف السالم تمجيد لطواقيكم وترقيع قال ايش قال أخطأ بسيطه خلتنا نخسر يابن الحلال أحمد ربك مازالوا نجوم فلامنقو الاساسين …
إيش أخبار الشخل و البليهي ههههههههه