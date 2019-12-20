بالفيديو.. الأمير عبد الرحمن بن خالد : أنا أول من ابتدأ مهرجان رسمي للإبل في المملكة
كشفت قناة ” إم بي سي ” في فيلم تسجيلي قصير بعنوان ” انتصار الإنسان والإبل ” ، أهمية الإبل ومدى ذكاءها في مساعدة الإنسان على الانتصار على الطبيعة القاسية للصحراء من قوة للرياح والعواصف وندرة للماء والغذاء لفترات من الزمن فالإبل معجزة طبيعية بحق .
وأوضح التقرير أن الإبل مخلوق ذكي فهي تعرف المكان الذي شربت منه ولو لمرة واحدة وأيضاً الطريق الذي سارت منها مرة واحدة وتستطيع قيادة الراعي لطريقة بسهولة أنها كانت إذا ضاعت في ظلام الليل تعود لمكانها دون الراعي .
كما أنها تعرف أسمها، فعندما تناديها بالأسم تلتفت لك في الحال ، وتعرف راعيها من كل الموجودين ، كما أنها حساسة ودائما إحساسها قوي .
ومن جانبه قال الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز ، يٌسعدني أنني أول من ابتدأ بمهرجان رسمي للإبل ، تحت إشراف الجهاات الرسمية في المملكة .
وتابع ، هناك قافلة للإبل تٌسمى مزاين الإبل المجاهيم ، وترجع التسمية لكون لونها داكن ويميل للسواد وهي إبل نادرة وقيمة في شبه الجزيرة العربية ، واللون الأسود يعطي جمال لها في الصحراء ،
عجائب وأسرار.. هل تعرف الإبل اسمها؟!
شاركنا بسرّ تعرفه عنها غير ما جاء في الفيديو..#انتصار_الانسان_والابل #mbc1 pic.twitter.com/8MPCRcnGYX
— MBC1 (@mbc1) December 20, 2019
الإبل المجاهيم.. من أين جاء اسمها؟ #انتصار_الانسان_والابل #mbc1 pic.twitter.com/5zP9hxmmWY
— MBC1 (@mbc1) December 20, 2019
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 8 دقائق
السعوديين…معطين الابل أكثر مما تستحق بسبب الفراغ وكثرة الأموال ..؟!
في أستراليا يتخلصون منها بالقتل بسبب تخريب مزارعهم.
وفي السعودية تسببت في قتل الكثير في حوادث سير على الطرقات…
المستفيدين من الابل هم سكان ولاية راجستان الهندية وعاصمتها جايبور يستخدمون الابل في تنقلاتهم وجر العربات أيضا في باكستان وأفغانستان.
والبعض يحضرها للسعودية من هذه الدول وتباع بالملايين.!!