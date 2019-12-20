بالفيديو.. الأمير عبد الرحمن بن خالد : أنا أول من ابتدأ مهرجان رسمي للإبل في المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت قناة ” إم بي سي ” في فيلم تسجيلي قصير بعنوان ” انتصار الإنسان والإبل ” ، أهمية الإبل ومدى ذكاءها في مساعدة الإنسان على الانتصار على الطبيعة القاسية للصحراء من قوة للرياح والعواصف وندرة للماء والغذاء لفترات من الزمن فالإبل معجزة طبيعية بحق .

وأوضح التقرير أن الإبل مخلوق ذكي فهي تعرف المكان الذي شربت منه ولو لمرة واحدة وأيضاً الطريق الذي سارت منها مرة واحدة وتستطيع قيادة الراعي لطريقة بسهولة أنها كانت إذا ضاعت في ظلام الليل تعود لمكانها دون الراعي .

كما أنها تعرف أسمها، فعندما تناديها بالأسم تلتفت لك في الحال ، وتعرف راعيها من كل الموجودين ، كما أنها حساسة ودائما إحساسها قوي .

ومن جانبه قال الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز ، يٌسعدني أنني أول من ابتدأ بمهرجان رسمي للإبل ، تحت إشراف الجهاات الرسمية في المملكة .

وتابع ، هناك قافلة للإبل تٌسمى مزاين الإبل المجاهيم ، وترجع التسمية لكون لونها داكن ويميل للسواد وهي إبل نادرة وقيمة في شبه الجزيرة العربية ، واللون الأسود يعطي جمال لها في الصحراء ،