طاقم تحكيم روماني يقود مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي

ماجد محمد(صدى):

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، أن طاقم تحكيم روماني هو من سيقود مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019.

وعن أسماء الحكام، يدير المباراة طاقم تحكيم روماني بقيادة أوفيديو هاتيغان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي.

ويشهد مساء يوم غد السبت مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي على استاد خليفة الدولي؛ لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.