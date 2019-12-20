عصير الليمون والبروكلي.. أطعمة ومشروبات تبرز جمالك وتحميك من الأمراض

أميرة خالد(صدى):

كشفت بعض الدراسات الى أنّ بعض المأكولات تساهم في الوقاية من بعض الأمراض وتفيد صحة المراة بشكل خاص وتحافظ على رشاقتها وجمالها.

ومنها عصير الليمون لخسارة الوزن حيث يعمل على تسهيل عملية الجهاز الهضمي، وهو يساعد على تخفيض الوزن كونه قليل السعرات الحرارية ويمنحك شعوراً بالشبع. من ناحية أخرى، يعمل هذا العصير أيضاً على تطهير الكبد هو يقي من الأمراض الخطيرة كمرض السرطان ويحمي من الإلتهابات.

ويتميّز شاي أوراق التوت بفوائده الصحية كونه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفيتامين بي وسي وإي. تكمن أهمية هذا الشاي بقدرته على تخفيف التشنّجات وآلام الدورة الشهرية وهو أيضاً مفيد للمرأة الحام لأنه يخفّف من حدّة آلام الولادة.

كما يساعد مسحوق أناشد الجذر على تخفيف حدّة أعراض انقطاع الطمث من تقلّبات مزاجية واضطرابات في النوم وغيرها من الأعراض. فهو يحسّن المزاج ويوازن الهرمونات، فلا تترددي بإدراجه ضمن نظامك الغذائي.

يحتوي البروكلي على كمية كبيرة من الفيتامينات الأساسية لإنتاج الكولاجين، وهو يزيد مرونة البشرة ويجدّد خلايا البشرة ما يجعله من أهم الأطعمة التي تكافح التجاعيد وعلامات التقدّم بالسن.

ويعتبر الكركم من أهم المكوّنات الغذائية الصحية كونه يعمل على علاج مختلف أنواع العدوى والإلتهابات وهو يحارب الفيروسات والبكتيريا ويعالج الفطريات.

ويحتوي الكاجو على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وغيرها من المواد الغذائية. وهو يعمل على تعزيز صحة القلب وتقوية العضلات لذلك لا تترددي بتناوله دائماً.