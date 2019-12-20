بالفيديو … عدنان جستينه: « المريسل » نونو وآخر زمن يفهم الإعلام الاتحادي
فتح الناقد الرياضي عدنان جستنيه النار على الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، واصفًا إياه بـ ” النونو ” في العالم الإعلامي.
وعن ذلك، قال ” جستنيه ” خلال لقائه على قناة ” ٢٤ الرياضية ” : ” آخر زمن على مستوي الإعلام يجي عبد العزيز المريسل يفهم الإعلام الاتحادي ايش يتكلم وايش ما يتكلم ” .
وتابع منفعلآ موجهًا حديثه لـ ” المريسل ” : ” أنا ما استغل الظروف عشان اخترق نادي الاتحاد، الاتحاد هما اللي عملولك قيمة في الإعلام الرياضي ” .
وأضاف ” جستنيه ” ساخرًا: ” المريسل لساه نونو في العالم الإعلامي.. وأصبح كل واحد ناقد هذه فوضي ” .
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 دقائق
والله ما اخس من المريسل الا انت و الروقي و كل الدخلاء. الوسط الرياضي بمختلف اطيافه يلفظكم