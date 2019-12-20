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مدرب مونتيري: الهلال يملك لاعبين مميزين ومواجهته صعبة

مدرب مونتيري: الهلال يملك لاعبين مميزين ومواجهته صعبة
طلال الغامدي(صدى):

أكد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، الأرجنتيني أنطونيو محمد على صعوبة مباراة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال مدرب مونتيري خلال المؤتمر الصحافي : “الهلال فريق يملك لاعبين مميزين والمباراة أمامهم صعبة بالنظر إلى ما قدموه أمام فلامنغو في كأس العالم للأندية”.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسكي قد خسر بصعوبة ضد ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الهلال بعد هزيمته أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3/1.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1580 ] نشر منذ 9 دقائق

اها.. شربوك شاي بالياسمين الظاهر 😂

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