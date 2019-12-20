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بالفيديو.. مدرب لاتسيو: سعيدون بإقامة مباراة السوبر الإيطالي بالرياض

بالفيديو.. مدرب لاتسيو: سعيدون بإقامة مباراة السوبر الإيطالي بالرياض
ماجد محمد(صدى):

عبر مدرب فريق لاتسيو الإيطالي “سيموني إنزاغي ” ، في المؤتمر الصحفي قبل إقامة مباراة السوبر الإيطالي في الرياض ، عن سعادته لتواجدهم في المملكة.

وقال سيموني ، نحن سعيدون بإقامة كأس السوبر في الرياض ، بحيث نعرف الناس على جودة كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي ، وهذا شئ جيد للأندية الإيطالية بشكل عام .

وتابع سيموني ، لعبنا السنة الماضية في جدة وهذه السنة سنلعب في الرياض وهذا شئ جيد .


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