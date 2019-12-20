بالفيديو.. « آل الشيخ » : المواطنون يرغبون في السياحة بصورة بعيدة عن الهبوط

نايف السالم(صدى):

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن السعوديين يرغبون في السياحة والترفيه بصورة لا تستفزهم ولا تكون هابطة أو رخيصة.

وعن نجاح موسم الرياض، قال ” آل الشيخ ” : ” من قام بهذا التغيير ليس أنا وإنما هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا وكل مسؤول بالمملكة نعمل بدعم من الله أولاً ثم من قيادتنا الرشيدة ” .

وفيما يتعلق بفكرة موسم الرياض، أوضح خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج ” ليالي الكويت ” ، أن فكرة موسم الرياض نبعت من لجنة الفعاليات والمواسم المنبثقة عن المجلس الاقتصادي، الذي يترأسه ولي العهد.

كما تحدث ” آل الشيخ ” عن نشاطه على وسائل التواصل لإبراز الفعاليات وأنشطة الترفيه، قائلآ: ” أنا تاجر شاطر أريد تسويق سلعتي ” ، مشيرًا إلى أن لديه 3.5 مليون متابع في توتير وسبعة ملايين في الفيسبوك ومليونان في إنستغرام.