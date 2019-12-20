بالفيديو.. « آل الشيخ » : المواطنون يرغبون في السياحة بصورة بعيدة عن الهبوط
صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن السعوديين يرغبون في السياحة والترفيه بصورة لا تستفزهم ولا تكون هابطة أو رخيصة.
وعن نجاح موسم الرياض، قال ” آل الشيخ ” : ” من قام بهذا التغيير ليس أنا وإنما هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا وكل مسؤول بالمملكة نعمل بدعم من الله أولاً ثم من قيادتنا الرشيدة ” .
وفيما يتعلق بفكرة موسم الرياض، أوضح خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج ” ليالي الكويت ” ، أن فكرة موسم الرياض نبعت من لجنة الفعاليات والمواسم المنبثقة عن المجلس الاقتصادي، الذي يترأسه ولي العهد.
كما تحدث ” آل الشيخ ” عن نشاطه على وسائل التواصل لإبراز الفعاليات وأنشطة الترفيه، قائلآ: ” أنا تاجر شاطر أريد تسويق سلعتي ” ، مشيرًا إلى أن لديه 3.5 مليون متابع في توتير وسبعة ملايين في الفيسبوك ومليونان في إنستغرام.
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