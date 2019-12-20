سالم الدوسري: طموحنا كان نهائي كأس العالم للاندية وليس المركز الثالث

ماجد محمد(صدى):

أعرب اللاعب الدولي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال عن فخره بتواجد فريقه في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري خلال مؤتمر صحفي : “الهلال فريق كبير ولعبنا بروح عالية في أخر مباراة أمام فلامنجو ولكن تفاصيل صغيرة جدًا حسمت المباراة لصالح المنافس”.

وأضاف : “نعيش فترة رائعة وتاريخية كمجموعة ونحن كفريق ومنظومة عمل نستحق ما حقّقناه وما وصلنا إليه” وقدمنا كلاعبين مستوى متميز في بطولة أندية العالم وهدفنا كان التأهل للنهائي.

وعن طموح الفريق قبل مواجهة مونتيري قال الدوسري : “بالتأكيد سندخل المباراة بكل قوة من أجل الحصول على المركز الثالث فنادي الهلال يستحق ذلك كونه أحد أفضل الفرق في البطولة”.

وتابع سالم الدوسري لاعب الهلال: اللعب على المركز الثالث لم يكن طموحنا وكنا نسعى للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية قطر2019 لكن هذه هي كرة القدم .