من وراء القضبان.. « سجين » : كنت إنسان بسيط والملايين قادتني للسجن

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، مقطع فيديو يرصد قصة ” سجين ” من وراء القضبان.

وتفصيلآ، روى ” السجين ” بـ الفيديو قصته التي انتهت به إلى السجن، حيث استغل المتهم ثقة صديقه به بعد أن ائتمنه على مبلغ مالي.

وعن ذلك، قال ” السجين ” : ” الطمع هو من قادني لفعل ذلك، فقمت بتزوير توقيع صديقي بدفتر الشيكات وانتحلت شخصيته وصرفت المبلغ دون الرجوع إليه، وهو الأمر الذي أودى بي إلى السجن ” .

وأضاف: ” اكتشفت إن السعادة والراحة النفسية في الوظيفة البسطية والزوجة الصالحة، ولكن لم اختر هذا الطريق بل اخترت الطريق السريع لجلب الملايين ولكنني لم أعش في راحة منذ ذلك الوقت ” .