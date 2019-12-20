فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي ” رجال ” على رتبة ” رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي ” ، في جميع مناطق المملكة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

• رتبة رقيب

المتطلبات

– بكالوريوس في التخصصات (هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة إتصالات ، تقنية اتصالات، هندسة طيران، تقنية مدنية ومعمارية، هندسة برمجيات، علوم الحاسب الآلي، نظم معلومات، تقنية معلومات، تقنية شبكات، هندسة شبكات).

• رتبة وكيل رقيب

– المتطلبات

بكالوريوس في التخصصات (إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تقنية حيوية نباتيه، أحياء، كيمياء، إنتاج حيواني، إنتاج النبات ووقايته، حماية البيئة، مساحة، محاسبة، علم اجتماع، لغة إنجليزية، لغة عربية، شريعة، جغرافيا، الصحافة والأعلام، سياحة و آثار، سفر و سياحة، تربية بدنية).

• رتبة عريف

– المتطلبات

دبلوم سنتين فأكثر في التخصصات (شبكات، تكييف وتبريد، تقنية كهرباء، تقنية ميكانيكا، إنتاج ميكانيكا،إلكترو ميكانيكا، إدارة مالية ومحاسبة، إدارة مكتبية، إلكترونيات، اتصالات، محاسبة، دعم فني، مساحه، كهرباء).

• رتبة جندي أول

المتطلبات

– الثانوية العامة أو ما يعادلها (بالإضافة إلى دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر).

• رتبة جندي

المتطلبات

– الثانوية العامة أو ما يعادلها.

•الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم عبر بوابة ” أبشر – التوظيف ” من يوم الأحد 1441/4/25 وحتى يوم الخميس 1441/4/29، وذلك على الرابط التالي من هنــــــا .