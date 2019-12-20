النمر يقدم خطوات تنظيف الشرايين من الكولسترول

عادل الحربي(صدى):

قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، خطوات هامة لطريقة تنظيف الشرايين من الكولسترول ، للحد من الأضرار المترتبة على الإصابة به وخاصة مرضى الضغط .

وقال الدكتور النمر ، للمحافظة على تنظيف الشرايين من الكولسترول يجب اتباع عدد من الخطوات منها ، التحكم بالضغط، التحكم بالسكري، التحكم بالكولسترول، عدم التدخين ، ومزاولة الرياضة، سادسًا الابتعاد عن التوتر والقلق، سابعًا وأخيرًا: الإكثار من الخضراوات والفواكه.

وأكد النمر ، أن الأشخاص فوق الـ60 عامًا هم الأكثر عرضةً لمضاعفات الشتاء القارس. مضيفًا أن ارتفاع الضغط وارتفاع نبضات القلب، لنفس درجة البرودة، هو ضعف ما يحدث في الشباب، مطالبًا بالاهتمام بتدفئة كبار السن.