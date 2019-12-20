نواف السالم(صدى):

أعاد السويسري كرستيان جروس التوازن لفريق الأهلي الأول لكرة القدم عقب الانطلاقة السيئة والتي شهدت خسارة مفاجأة ضد الحزم فور عودته لمنصبه في الإدارة الفنية.

وتعتبر من أبرز المزايا الأهلاوية تحت قيادة جروس هو التنوع الهجومي وزيادة الفاعلية بالخط الأمامي معتمدا بتسجيل الأهداف على اسماء عديدة.

وفضل النادي الغربي جروس لخلافة الكرواتي برانكو نظرًا لمعرفته بالفريق والدوري بشكل عام ليتولي تدريب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري وهو التحدي الثالث له برفقة الكتيبة الخضراء.