« البيئة » تضبط سيارات محملة بـ10 أطنان من الحطب في بريدة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية وقوة المهمات الخاصة في شرطة القصيم، من ضبط 10 سيارات محملة بـ10 أطنان من الحطب المحلي في مدينة بريدة.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرت الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

ويأتي ذلك في إطار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.