فأر يتسبب في خسارة فادحة لمواطن فلسطيني

القدس(صدى):

وضع فأر مواطن فلسطيني في مأزق، بعد أن قضم مبلغًا ضخمًا بلغ 50 ألف دولار، والتي كان يدخرها بداخل منزله.

وتسبب الفأر في صدمة المواطن الفلسطيني الذي حاول أن يجد حل من خلال إرسال الأموال لأحد العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية لإنقاذه والبحث عن طريقة لتصريف هذه الأموال.

وكشف الصراف إن الفأر قضم المبلغ معظمه بنسب متفاوته، بينما تعرض 60% من المبلغ إلى التمزيق، وجزء أخر بنسبة 40% فقط.

وتابع: الأوراق التي لم يمزق الفأر الرقم التسلسلي المطبوع عليها، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة.

واستكمل: أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ومازال الرقم التسلسلي سالمًا فيها، بنحو 100شيكل (28 دولارًا).