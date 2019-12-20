بالفيديو.. أوروبية تجول المملكة وتوثق رحلاتها المختلفة عبر وسائل التواصل

عادل الحربي(صدى):

وثقت سائحة أوروبية جولتها بالمملكة من خلال رحلاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة:” بدأت رحلتي في بالرياض وأمضيت يومين في المدينة حيث أقيم عند صديقاتي ثم قمنا برحلة علي الطريق جنوبا باتجاه أبها وجازان في الصحراء والسهول لمدة ليلتين”.

وأضافت السائحة:”وصلنا جازان وذهبت إلي الجبال التي كانت جميلة جدا وكان ذلك رائعا حيث خيمت هناك وحدي لليلتين”.

وأشارت السائحة:” سافرت لجدة للقاء صديقاتي لم أكن أتوقع أنا هناك المثير لرؤيته أو فعله في المملكة ولكن بقدومي هنا ورؤية البلد بنفسي كانت هذه التجربة تحول جذري ووسعت مداركي لقد انبهرت كثيرا بالجبال الشاعقة في الجنوب والمجتمعات التي تقطن هناك وبالمناظر الطبيعية”.