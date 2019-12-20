دراسة أمريكية تكشف علاقة السكر والخبز الأبيض بالأرق لدى النساء

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية ، أُجريت على أكثر من 50 إمرأة في منتصف الستينات ، أن النساء الأكبر سنا اللائي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة ربما يعانين من الأرق أكثر من نظيراتهن اللائي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه كانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر‭ ‬-وهو ما يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة- أكثر عرضة بنسبة 11% للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة من النساء في أدنى درجات المؤشر.

ويقول كبير باحثي الدراسة وهو من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك جيمس جانجفيش: «تشير نتائجنا إلى أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن‭‭ ‬‬يعانون من الأرق».

وأضاف: «تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن، وعندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك بإفراز الأنسولين ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم».