منع الحمل بـ 3 طرق طبيعية

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من السيدات التي ترغب في تنظيم النسل من الطرق التقليدية التي تعتمد على الأدوية والأجهزة.

فإذا كنتٍ لا ترغبين في تناول الأدوية، فيوجد هناك 3 طرق طبيعية تساهم في تنظيم النسل، وهي طرق تعنى بمنع الحمل اعتمادًا على ملاحظات حول جسم المرأة ودورة الحيض.

إيقاع التقويم : تعد هذه الطريقة الطبيعية الأولى ونسبة فعاليتها 80% ، فهي تعتمد في الأساس على حساب فترة خصوبة المرأة وفق التقويم.

ويمكن للمرأة استنادًا لآخر 12 دورة شهرية جاءتها أن تطرح 18 يومًا من أقصر دورة شهرية مرت بها لمعرفة أول يوم تخصيب لها، و يمكنها أن تطرح 11 يومًا من أطول دورة شهرية مرت بها لمعرفة آخر يوم تخصيب لها، ومن ثم يكون بمقدورها حساب العدد الإجمالي للأيام التي قد يحدث بها التبويض.

درجة حرارة الجسم القاعدية : وهي طريقة ترتكز على حقيقة أن درجة حرارة المرأة تنخفض ما بين 12 ـ 24 ساعة قبل خروج البويضة من مبيضها ومن ثم تزيد مرة أخرى بمجرد خروج البويضة، وهو ما يتطلب أن تقيس المرأة درجة حرارتها كل صباح قبل أن تنهض من فراشها.

وفي هذه الطريقة يفضل أن يتم الاستعانة بمقياس حرارة خاص لكونه أكثر دقة وحساسية من ميزان الحرارة الفموي المعتاد.

فحص مخاط عنق الرحم: تعتمد على وجود أو عدم وجود نوع معين من مخاط عنق الرحم الذي تفرزه المرأة استجابة لهرمون الاستروجين.

وفي حال لم تكن ترغب المرأة في الحمل، فلا يتعين عليها ممارسة العلاقة الحميمة مطلقًا لمدة من 3 ـ 4 أيام بعد ملاحظتها حدوث تغيير في مخاط عنقها.