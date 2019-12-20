الاتحاد يقترب من ضم ليوناردو في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع لاعب وسط ملعب أرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتدرس إدارة الاتحاد مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الهولندي تين كات ملف الانتقالات الشتوية للاستقرار على اللاعبين الراحلين وتحديد الأهداف والمراكز الأساسية لسد ثغرات الفريق

وتوصل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاتفاق مع مسؤولي نادي سينترال روزاريو على انتقال المحور الارجنتيني ليوناردو صاحب الـ 27 لتدعيم صفوف العميد.

وبحسب المعلومات الواردة فإن اللاعب سوف يكلف خزينة الاتحاد ما يقارب 1.8 مليون دولار في صفقة بيع نهائي.