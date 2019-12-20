أنور قرقاش : لا نهوض للعالم العربي بدون المملكة ومصر

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، أنه لا نهوض للعالم العربي بدون المملكة ومصر .

وقال قرقاش عبر تغريدة له بحسابه الشخصي في تويتر ، ” هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟ ” .

وتابع قرقاش ، ” الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبداً الحل ولن يكون ” .