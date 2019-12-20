أنور قرقاش : لا نهوض للعالم العربي بدون المملكة ومصر
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، أنه لا نهوض للعالم العربي بدون المملكة ومصر .
وقال قرقاش عبر تغريدة له بحسابه الشخصي في تويتر ، ” هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟ ” .
وتابع قرقاش ، ” الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبداً الحل ولن يكون ” .
عبدالله[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 1 ساعة
نظام تميم قاعد يعمل مناورات بحرية مع ايران
وعمل مؤتمر صحفي لشتم السعوديه والتشهير بها
واقنع ماليزيا تستضيف ما يقولون انه قمة اسلاميه مصغرة رغم ان السعوديه حاليا هي رئيسة منظمة العالم الاسلامي ولا يحق لاي دولة عقد مؤتمر بدون ما تدعي له السعوديه.
كما يحاول نظام تميم ايهام دول المنطقة ان الادارة الامريكية في جيبه رغم ان الكونجرس فرض عقوبات على مسؤلين اتراك ويكره كل من يدعم اردوغان ولكن الاعلام الاخونجي يحاول يقول ان الامريكان يحبون نظام تميم.
البريطانيين لا يريدون استقبال تميم ولا اردوغان وماسحين بهم الارض في الصحف البريطانية.
قناة الجزيرة مازالت تعمل تقارير ومؤتمرات لاحياء قضية خاشقجي.
وبعد كل هذا، يجيك واحد مغيب ويقول خلونا نتصالح مع تميم. هذول اخواننا؟