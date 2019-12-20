بالفيديو.. ميريام فارس توفي بوعدها وتستقبل الفائزين بالأحضان والقبلات

أميرة خالد(صدى):

استقبلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الفائزين في تحدي «حبيبي سعودي» الذي أطلقته قبل أيام من حفلها الأول في المملكة بالأحضان والقبلات، لتوفي بوعدها لمعجبيها.

ووفرت ميريام فارس لمعجبيها فرصة التعرف إليها عن قرب ومرافقتها وراء كوالي حفلها الأول على مسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأطلقت الفنانة اللبنانية تحدي «حبيبي سعودي» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أن الفائز سيحظى بفرصة حضور تحضيرات وكواليس حفلها قبل الصعود على المسرح؛ للتعرف على الفنانين عن قرب.

ونشرت مقطع فيديو قالت خلاله «ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريامفارسفي_السعودية)».