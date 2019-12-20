فنانة شهيرة تحرج لجين عمران بالحديث عن أمومتها لجيلر 

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة حلا نورة في مقطع فيديو تدعو نجم المواقع المعروف باسم ريان جيلر للابتعاد عن رفاق السوء، موضحة أن في هذا غنيمة.

وأشارت حلا في مقطع الفيديو:” من الطبيعي أن يكون لديه أعداء لأنه حقق الكثير من النجاح في سن مبكرة.. وحذرته من أن بعض الأصدقاء قد يغارون منه ويحقدون عليه بسبب تميزه ونبهته إلى ضرورة ابتعاده عنهم وعدم الاهتمام بهم”.

وشددت حلا:” عليك التفكير أولاً بأهله لأنهم أساس نجاحك”، كما لفتت الأنظار بالإشارة إلى أن والدته إعلامية مبينة أنها لاحظت خلال جلسة تجمعهما أنه محترم ومثقف ومؤدب.

وأحدثت حلا ضجة كبيرة بين متابعيها الذين اعتبروا أنها تقصد الإعلامية لجين عمران بقولها إن والدة جيلر إعلامية، مما عرضها لانتقادات لاذعة حيث أن الشاب لم يحقق النجاح الذي تحدثت عنه.