موقف مفاجئ من بنزيما أثناء مفاوضات إدارة ريال مدريد لتجديد عقده

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية بموقف مفاجئ لهداف ريال مدريد كريم بنزيما أثناء مفاوضات تجديد عقده .

وأكدت الصحف الإسبانية ان إدارة النادي الملكي حريصة على الحفاظ على خدمات اللاعب وأنها ترغب في تمديد عقد اللاعب حتى صيف 2023 إلا أن اللاعب اعترض على ذلك .

وقالت أن بنزيما لا يرغب في تجديد عقده سوى لموسم واحد أي حتى 2022 إذ أن العقد سينتهي في يونيو 2021 .

ويبدو أن الاعب يفكر في الرحيل حال وجود عروض يطمح إليها ، إذ أكد إدارة الريال أنه يريد أن يتأكد من كونه قادر على العطاء بنسبة 100 % في صفوف النادي الملكي .

وكان بنزيما قد لفت أنظار الجميع ، إذ حقق 16 هدف وصنع 7 أخرى في مبارياته مع ريال مدريد حتى أصبح الهداف الأول .