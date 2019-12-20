داكوستا يودع جماهير الاتحاد من مطار جدة

نواف السالم(صدى):

نشر المغربي مروان داكوستا لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ودع بها جماهير فريقه من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وهو يستعد لمغادرة المملكة .

وكتب داكوستا رسالة إلى جماهير الاتحاد على الصورة قائلاً ، “سأشتاق لكم كثيراً، شكراً على كل شيء خلال الفترة الماضية”، مع صورة للطائرة ومطار جدة.

ولم يعلن دا كوستا عن وجهته في يناير المقبل، لكن وسائل إعلام مغربية ذكرت بأنه سيعمل أولاً على إنهاء مشاكله الحالية مع الاتحاد، والحصول على حقه بشكل رسمي من وجهة نظره.

يذكر أن اللاعب شارك مع الاتحاد في 22 مباراة منذ توقيعه مع الفريق، لكنه قرر الرحيل بسبب عدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة، بحسب ما أكده خلال الفترة الماضية.