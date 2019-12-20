نظام مكافحة التزوير لايتهم الموظف بالتزوير حال إدخال بيانات غير صحيحة عبر رمزه

فهد القزيز(صدى):

تشهد قضايا التزوير العديد من الوقائع المثيرة للجدل والتي قد تتشابه فيها أسباب الجريمة بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تسجيل بيانات غير صحيحة .

ومن بين الوقائع التي لا يتم الحكم فيها بالإدانة وتسقط فيها تهمة التزوير عن المدعى عليه تسجيل بيانات غير صحيحة برمز دخول صاحب الصلاحية “الموظف ” ، ويعد الأمر تفريط وليس تزوير .

ووفقاً لنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 لسنة 1380 هـ ، فإن جريمة التزوير جريمة عمدية يلزم للإدانة بإرتكابها توافر ركن القصد الجنائي وأن تتجه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة مقابل تحقيق مصلحة .

وتبرز مواد النظام التفريق بين التزوير والتفريط ، فعلى سبيل المثال قد يكون الموظف المتهم بالتزوير مفرط أو متهاون في رمز الدخول على البيانات وليس مزوٍر إذ يتواجد معه في نفس الغرفة أكثر من شخص وهو ما يفسر إمكانية سرقة رمز دخوله ومن ثم التسجيل .

الجدير بالذكر أن ساحات القضاء شهدت واقعة مشابهة قبل سنوات إذ تم اتهام موظف بمطار الملك خالد الدولي بالتزوير لمنحه معتمرين تأشيرة عمل وكانت للقضية نفس الظروف ، وحُكم عليه في النهاية بالتفريط وليس التزوير .