إصابات خطيرة لرجل أمن بطريق الرياض إثر تعرضه لحادث دهس
تحقق الجهات الأمنية في حادث دهس تعرض له أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق ما أسفر عن تعرضه لكسور وإصابات متفرقه في جسده .
وكشفت معلومات أن رجل أمن الكطرق كان يؤدي عمله ويتولى تنظيم وضع المركبات ورخص القيادة والتأكد من الهوية ونحو ذلك فباغتته المركبة المتهورة مساء أمس بعد كوبري المويه بإتجاه الرياض .
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحية إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج اللازم ، أما الجاني فقد تعرض للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله لمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف .
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