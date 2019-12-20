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  • نشر : منذ 24 دقيقة
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  • حوادث

إصابات خطيرة لرجل أمن بطريق الرياض إثر تعرضه لحادث دهس

إصابات خطيرة لرجل أمن بطريق الرياض إثر تعرضه لحادث دهس
علي القحطاني(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في حادث دهس تعرض له أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق ما أسفر عن تعرضه لكسور وإصابات متفرقه في جسده .

وكشفت معلومات أن رجل أمن الكطرق كان يؤدي عمله ويتولى تنظيم وضع المركبات ورخص القيادة والتأكد من الهوية ونحو ذلك فباغتته المركبة المتهورة مساء أمس بعد كوبري المويه بإتجاه الرياض .

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحية إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج اللازم ، أما الجاني فقد تعرض للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله لمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف .


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