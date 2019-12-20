بالفيديو.. لحظة موثرة لانتشال طفلة سورية حية من تحت الأنقاض

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة مؤثرة لانتشال طفلة سورية حية من تحت الأنقاض وهي تبكي بشدة لفقدانها والدتها وإخواتها.

وبدت الطفلة في المقطع المتداول وهي تجهش بالبكاء وتترجي المسعفين لإنقاذ أسرتها، وتردد الطفلة أثناء إنقاذها:” أشوف أمي وإخواتي”.

وكان الطيران الروسي استهدف التجمعات السكنية بمدينة معرة النعمان وبلدتي تل مرديح وخان السبل ومحيط مدينة سراقب، بعدة غارات جويًة، مما أسفر عن مقتل طفلة وجرح ٥ مدنيين من معرة النعمان، بالإضافة إلى مقتل شخص وجرح عدد آخرفي تل مرديخ شرق إدلب.