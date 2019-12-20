بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم أخذ أجور وظائف السعودة بلا عمل
قال الشيخ سعد الخثلان خلال حلوله ضيفاً ببرنامج الجواب الكافي ، لا يجوز تسجيل المواطنين وخاصة الشباب أسمائهم لدى بعض الشركات مقابل المقابل دون العمل لا يجوز .
وأضاف الخثلان ، أن هذا يُعد كذباً وتحايلاً على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة ، فإلزام الدولة بتوظيف المواطنين به مصلحة كبيرة ، فبقاء الشباب عاطلين على العمل ووبدون وظائف أصبحوا خطر على انفسهم وعلى المجتمع .
وتابع ، كون بعض الشركات تلتف على هذه الأنظمة وتضع أسماء أشخاص ممن يريدون العمل وتعطيهم أموال زهيده ، لا يجوز ذلك حيث أنها بذلك تتحايل على الأنظمة الخاصة بالمصلحة العامة لتحمي نفسها من المحاسبة .
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