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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم أخذ أجور وظائف السعودة بلا عمل

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم أخذ أجور وظائف السعودة بلا عمل
عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ سعد الخثلان خلال حلوله ضيفاً ببرنامج الجواب الكافي ، لا يجوز تسجيل المواطنين وخاصة الشباب أسمائهم لدى بعض الشركات مقابل المقابل دون العمل لا يجوز .

وأضاف الخثلان ، أن هذا يُعد كذباً وتحايلاً على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة ، فإلزام الدولة بتوظيف المواطنين به مصلحة كبيرة ، فبقاء الشباب عاطلين على العمل ووبدون وظائف أصبحوا خطر على انفسهم وعلى المجتمع .

وتابع ، كون بعض الشركات تلتف على هذه الأنظمة وتضع أسماء أشخاص ممن يريدون العمل وتعطيهم أموال زهيده ، لا يجوز ذلك حيث أنها بذلك تتحايل على الأنظمة الخاصة بالمصلحة العامة لتحمي نفسها من المحاسبة .


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