« المرور » تحذر من إيقاف المركبات عند محيط الجوامع بشكل عشوائي

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من عواقب ركن المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط المساجد .

وقالت المرور : إيقاف المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط الجوامع أثناء أداء الصلوات، تصرف غير حضاري وينتهك حقوق الآخرين في استخدام الطريق.

وتواصل « المرور » رسائلها التوعوية لقائدي المركبات من أجل تيسيير الحركة المرورية والتحذير من المخالفات .