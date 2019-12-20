« المرور » تحذر من إيقاف المركبات عند محيط الجوامع بشكل عشوائي
حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من عواقب ركن المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط المساجد .
وقالت المرور : إيقاف المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط الجوامع أثناء أداء الصلوات، تصرف غير حضاري وينتهك حقوق الآخرين في استخدام الطريق.
وتواصل « المرور » رسائلها التوعوية لقائدي المركبات من أجل تيسيير الحركة المرورية والتحذير من المخالفات .
الغامدي[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 31 دقيقة
ممتاز قرار ممتااااااز جدا
زائر[ عدد التعليقات: 3695 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله انه قرار مهم ونحتاجه من زمان
دايم اخرج من صلاة الجمعة واحصل من مقفل علي لا ويتأخر واذا قلت له ترى تصرفك غلط يعصب ويزعل وبكل حقاره يقول وش فيك مستعجل
كذا مره بغيت اطب في بطن كم واحد من قليلين الحياء
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 7 دقائق
نعم أنا أأيد هذا القرار الناس يوقفون بطريقة غير حضارية ومخجلة ويعرقلون حركة السير مع انه فيه مواقف لبعض المساجد لسيارات والعاقل يوقف سيارته بمكان بعيد عن المسجد ولايعرقل طريق المشاة والناس وكل خطوة فيها بركة وحسنة.