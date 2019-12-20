دريد لحام يرفض إقامة حفل لأصالة بدمشق

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان السوري دريد لحام عن تفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بزوجته هالة بيطار، موضحًا موقفه من إقامة حفل لمواطنته أصالة في العاصمة دمشق.

وأوضح « لحام » في مقابلة إذاعية عبر أثير «ميلودي إف إم » أجراها الإذاعيان ماجد العجلاني وبتول سعيد، أن زوجته لها مكانة كبيرة في حياته وهي أساس استقراره المادي

وقال «صحيح أنها تستفزني أحيانًا ببعض قراراتها ونختلف مع بعضنا كثيرًا، لكننا لاحقًا نتذكر أن الحياة أقصر من أن نعيشها في البؤس وتأتي هالة لتقبّلني وتعتذر مني وللصراحة أحيانًا أتمنى أن نختلف لتقبلني أكثر».

وعن حفل أصالة في دمشق، شدد دريد لحام على رفضه التام على إقامة حفل للفنانة السورية أصالة في دمشق، دون الإشارة إلى الأسباب واكتفى بالقول «أرفض فكرة إقامة حفل لأصالة نصري في دمشق».

كما رفض المطالبات بتغيير اسم شارع الأمين إلى شارع «دريد لحام»، قائلًا «هذا الشارع مرتبط باسم السيد حسن الأمين الذي كان له دور كبير في ابتعادنا عن المذهبية والطائفية وهو من طلب من الرئيس شكري القوتلي إزالة خانة المذهب والطائفة من الهوية».

وأضاف «لكن لو كنتم مصرين على تسمية شارع باسمي فأنا نشأت بحي صغير في الشارع المذكور وعرضه لا يتجاوز المتر وهو (زقاق) يمكن تسميته بـ(زقاق دريد لحام)».