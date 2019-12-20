بقمصان عربية.. يوفنتوس يفاجئ جماهير في السوبر الإيطالي بالرياض

نواف السالم(صدى):

يفاجئ نادي يوفنتوس جماهيره في الوطن العربي خلال مباراته المقبلة ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض يوم الأحد المقبل.

وأشار نادي يوفنتوس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى ظهور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقميص مزينًا بالخط العربي، تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي- المغربي الشهير شاكر كشغري.

ومن جهته، أوضح جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: “من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم”.

ولفت ريتشي: “ويؤكد أيضًا على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي”.