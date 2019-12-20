بالفيديو.. « أبو هداية » يعترف: الهلال هو الخصم الوحيد الذي يستحق الإشادة والتقدير 

فهد القزيز(صدى):

أشاد الناقد الرياضي محمد أبو هداية، بأداء فريق الهلال بالرغم من خسارته أمام فلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أبو هداية خلال تصريحات تلفزيونية بأحد البرامج الرياضية: « هل لدينا غير الهلال يستحق أن يكون خصم في السراء والضراء! » .

وأضاف أبو هداية: « هناك خصم يستحق الإشادة والتقدير غير الهلال » .

وكان أبو هداية وصف في وقت سابق أداء فريق الهلال بالمشرف، قائلا: « بيض الله وجيهكم يارجال الزعيم العالمي الحقيقي.. ماقصرتوا يا أبطال.. رفع الله قدركم » .