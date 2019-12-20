بالفيديو.. « أبو هداية » يعترف: الهلال هو الخصم الوحيد الذي يستحق الإشادة والتقدير
أشاد الناقد الرياضي محمد أبو هداية، بأداء فريق الهلال بالرغم من خسارته أمام فلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال أبو هداية خلال تصريحات تلفزيونية بأحد البرامج الرياضية: « هل لدينا غير الهلال يستحق أن يكون خصم في السراء والضراء! » .
وأضاف أبو هداية: « هناك خصم يستحق الإشادة والتقدير غير الهلال » .
وكان أبو هداية وصف في وقت سابق أداء فريق الهلال بالمشرف، قائلا: « بيض الله وجيهكم يارجال الزعيم العالمي الحقيقي.. ماقصرتوا يا أبطال.. رفع الله قدركم » .
faeiz[ عدد التعليقات: 1422 ] نشر منذ 50 دقيقة
مين أيو هداية الله يهديه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذولا هم الاتحادية من اولهم لاخرهم تمجيد للهلال وتبعية مذلة.
هذا سبب انقلابهم على بعض اذا حصلت بينهم مباريات واحداث لان العلاقة بينهم مبنية على دعم بعض ضد المنافسين وهم بالاساس يكرهون بعض. والدلائل كثيرة. يعني ماهو لله.
والله ان ما يعيشه الاتحاد اليوم هو نتاج اعلامه وجمهوره اللي اصبحوا بوق كبير لمحاربة الاندية الثامية بالوكالة عن الهلال.
انبسطوا يابوهداية بناديكم اللي راح يهبط.