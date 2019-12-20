سفارة المملكة بجاكرتا تجمع مواطنة بوالدتها الأندونيسية بعد انقطاع التواصل بينها لـ 20 عاما

فهد القزيز(صدى):

في لمحة إنسانية ، نجح قسم شئون السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ، في الجمع بين مواطنة ووالدتها الأندونيسية بعد انقطاع الاتصال بينها لأكثر من 20 عاماً .

وقالت السفارة في بيان إعلامي ، إنه تم الجمع بين المواطنة ووالدتها الأندونيسية عن طريق الاسكايب ، ويتم العمل الآن على الترتيب للقائهما بالسفارة في جاكرتا في أقرب وقت ممكن .

سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ممثلة في قسم شئون السعوديين تجمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق الاسكايب بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من ٢٠ عاما وسيتم الترتيب للقائهما بالسفارة في اقرب وقت ممكن بإذن الله .