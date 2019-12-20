تركي الخليوي: إعلامنا الرياضي في منزلق الميول ووحل التعصب

فهد القزيز(صدى):

انتقد رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية ، تركي الخليوي ، الإعلام الرياضي هذه الأيام ، مُشيراً إلى ، أنه اصبح يميل للتعصب والافتراء والتسطيح .

وقال الخليوي عبر صفحته الشخصية بتويتر ، « إعلامنا الرياضي في منزلق الميول وفي وحل التعصب منذ زمن والمسؤول يتفرج .. كذب وافتراء وتعصب وتأليب وإسفاف وتسطيح و…… إلا جزء يسير » .

وختم الخليوي حديثه ، قائلاً ، « إنه لأمر مؤسف أيها الأحبة .. إعلامنا الرياضي كيف الحال » .