تعرف على الحالات التي تدفع تهمة التحرش عن المدعى عليه

فهد القزيز(صدى):

تشهد أروقة المحاكم الكثير من قضايا التحرش المثيرة للجدل وقد يواجه البعض اتهامات بالتحرش نتيجة لأخطاء غير مقصودة تم إساءة فهما ، الأمر الذي يثير القلق إزاء توقيع العقوبة .

ووفقاً لنظام مكافحة التحرش فإن هناك دفوع تسقط التهمة عن المدعى عليه ولا تعرضه للعقوبة مراعاة لبعض الظروف والأخطاء .

ومن أبرز تلك الدفوع التي تحمي المتهمين في قضايا التحرش إذا كان التماس مع المتحرش بها نتيجة لضيق المكان مما يثبت تعذر المتهم .

كما تسقط التهمة إذا لم يكن للفعل مدلول جنسي ، وإذا كان الفعل على سبيل الخطأ والمصادفة ويدل على كونه ذلك وقوعه مرة واحدة ، ويمكن لكاميرات المراقبة بالأماكن العامة الكشف عن ذلك .

ومن أبرز الأسباب أيضًا إذا كان الرجل حسن السير والسلوك ومعروف بسمعته الطيبة ولم تكن له سوابق فضلاً عن كونه رجل محصن أي متزوج فإن تلك الأسباب تدفع عنه التهمة .