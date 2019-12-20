تعرف على الحالات التي تدفع تهمة التحرش عن المدعى عليه
تشهد أروقة المحاكم الكثير من قضايا التحرش المثيرة للجدل وقد يواجه البعض اتهامات بالتحرش نتيجة لأخطاء غير مقصودة تم إساءة فهما ، الأمر الذي يثير القلق إزاء توقيع العقوبة .
ووفقاً لنظام مكافحة التحرش فإن هناك دفوع تسقط التهمة عن المدعى عليه ولا تعرضه للعقوبة مراعاة لبعض الظروف والأخطاء .
ومن أبرز تلك الدفوع التي تحمي المتهمين في قضايا التحرش إذا كان التماس مع المتحرش بها نتيجة لضيق المكان مما يثبت تعذر المتهم .
كما تسقط التهمة إذا لم يكن للفعل مدلول جنسي ، وإذا كان الفعل على سبيل الخطأ والمصادفة ويدل على كونه ذلك وقوعه مرة واحدة ، ويمكن لكاميرات المراقبة بالأماكن العامة الكشف عن ذلك .
ومن أبرز الأسباب أيضًا إذا كان الرجل حسن السير والسلوك ومعروف بسمعته الطيبة ولم تكن له سوابق فضلاً عن كونه رجل محصن أي متزوج فإن تلك الأسباب تدفع عنه التهمة .
اترك تعليقاً